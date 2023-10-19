شاهد.. روبوت يقدم قهوة دون تدخل بشري لزوار جيتكس

كتبت هبة السيد

شهد معرض جيتكس جلوبال في دورته الـ43، عرض روبوت يقدم القهوة للزوار دون تدخل بشري ويبدأ من تلقيه الطلب وحتى تسليمه للعميل، كما يمكن للروبوت الذي يستخدم ذراعا آلية أن يصنع أنوع مختلفة من القهوة سواء ساخنة أو مثلجة.

ويستغرق إعداد الروبوت للقهوة داخل جناح مجموعة اتصالات الإماراتية، لأقل من دقيقة عند تلقيه الطلب وحصول العميل على رقم للاستلام، ثم الحصول على الطلب عبر خاصية QR Code.

وتستضيف إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" في دورته 43، بمركز دبي التجاري العالمي، والذي يعقد في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023.

ويشارك بالمعرض 6 آلاف شركة من 170 دولة، ويضم المعرض 40 ورشة عمل يتحدث فيها 1400 متحدث.

ومعرض جيتكس جلوبال أحد أبرز فعاليات قطاع التكنولوجيا في العالم، يوفر منصة متكاملة تغطي جميع اتجاهات القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وعلوم البيانات إلى الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي.

وتجمع الفعالية الأكبر من نوعها عالمياً الجهات الحكومية والمؤسسات، مع مجموعة من رواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين للتباحث والحوار وطرح أفكار ومنتجات جديدة لرسم ملامح مستقبل القطاع التكنولوجي.