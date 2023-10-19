سفير فلسطين بالقاهرة: نحن في خندق واحد مع مصر لمواجهة مخططات العدوان الإسرائيلي

إبراهيم حسان

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن فلسطين ومصر في خندق واحد عبر التاريخ لمواجهة العدوان الإسرائيلي المحتل.

أضاف دياب اللوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بهي الدين خلال تغطية خاصة لقناة CBC للأحداث في غزة، أن فيما يتعلق بتهجير أهالي فلسطين من غزة إلى مصر، هو مخطط صهيوني قديم طُرح في الخمسينيات وأعاد طرحه شارون مرة أخرى عام 1973 والآن تطرحه حكومة نتنياهو".

وتابع السفير دياب اللوح: "نحن رفضنا كل مشاريع التوطين الإسرائيلية منذ عام 1948 ونثمن ونقدر رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الدعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإفراغ القطاع من سكانه، لأنه مخطط استعماري صهيوني يستهدف إزالة الشعب الفلسطيني من الخريطة السياسية وشطب وإنهاء القضية الفلسطينية".

وأكد، أن مجلس الأمن فشل فشلا زريعا في اعتماد مشروع القرار الروسي الذي تقدمه به روسيا ودولة الإمارات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لوقف حرب الإبادة الجماعية الممنهجه على القطاع، متابعا: "عدد الشهداء ارتفع حتى الآن في قطاع غزة إلى 3800 جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي وهناك آلاف المواطنين تحت الركام لم يتم انتشالهم أيضا".

وأردف: "ننظر بأهمية كبيرة إلى قمة القاهرة للسلام، ولهذه الدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس دولة فلسطين والذي سوف يصل غدا إلى القاهرة، ونتطلع إلى هذه القمة أن تشكل ضغطا إقليميا دوليا على إسرائيل لوقف حربها على غزة من أجل وضع المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة وأيضا خلق أفق سياسي جديد يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل".