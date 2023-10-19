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سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم الخميس 18920 جنيها

الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:00 ص
سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم الخميس 18920 جنيها الجنيه الذهب
كتب - إسلام سعيد

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يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر تطورات مستمرة في الأسواق على مدار الأيام الماضية، إذ تحرك نحو الصعود بشكل ملحوظ قبل أن ينخفض مجددًا بالتزامن مع هبوط سعر الذهب في مصر لعيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب في مصر.

وانخفض سعر الجنيه الذهب بحوالي 40 جنيها بختام تداولات أمس الأربعاء، بعد هبوط سعر الذهب عيار 21 حوالي خمسة جنيهات، حيث يتراجع الجنيه الذهب وفق لانخفاض سعر عيار 21 بوصفه المكون للجنيه الذهب .

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 19 أكتوبر 2023 يسجل 18920 جنيها ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 ويتم احتساب سعر الجنيه الذهب من خلال المعادلة التالية"ضرب سعر الذهب عيار 21 في وزن الجنيه الذهب 8 جرامات يكون الناتج هو سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية.

 

 







الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

أسعار الجنيه الذهب

اسعار الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس




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