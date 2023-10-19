روسيا وإيرلندا تقدمان معونات ومساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة

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قدمت روسيا وإيرلندا، اليوم الخميس مساعدات إنسانية وطبية وإغاثية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

فمن جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إرسال 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة عبر مصر.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن طائرة خاصة من طراز "إيل-76" أقلعت من مطار (رامينسكوي) بالقرب من (موسكو) متجهة إلى مطار العريش في مصر، مضيفة أن المساعدات الإنسانية الروسية، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة المحاصر.

وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، في بيان نشرته الحكومة الإيرلندية عبر موقعها الالكتروني: "نُعلن عن حزمة فورية إضافية بقيمة 13 مليون يورو للمساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني".. مضيفا:" أنه من المقرر صرف هذه المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة على أن تضاف إلى الـ 16 مليون يورو المخصصة أساسا لإعانة الفلسطينيين خلال العام الجاري في إطار برنامج المساعدات الإيرلندي".

وتابع مارتن قائلا: نشهد أحداثًا مأساوية وصادمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.. لقد قلت مرارا إنه يجب أن يكون هناك وقف إنساني لإطلاق النار لتلبية الاحتياجات الأساسية الملحة لسكان غزة، ومن الضروري توفير الإغاثة الإنسانية لمن يحتاجون إليها".

وأفاد بأن هذا التمويل من أيرلندا من شأنه أن يساعد الأمم المتحدة وغيرها على توفير الدعم الأساسي للأشخاص الأكثر ضعفا، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في غزة والذين يواجهون تحديات حادة وخطيرة.

وحض مارتن سائر دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول المنطقة على زيادة مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدا أن "هذه أزمة لا يمكن أن تنتظر" مجددا الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء ليو فارادكار إلى "وقف إطلاق نار إنساني".