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رئيس وزراء بريطانيا: نأمل فى مزيد من التقدم فى توصيل الغذاء والدواء إلى غزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 02:08 م
رئيس وزراء بريطانيا: نأمل فى مزيد من التقدم فى توصيل الغذاء والدواء إلى غزة سوناك ونتنياهو
كتب سمير حسنى

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أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن سعادته بقرار السماح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا: "نأمل فى إحراز المزيد من التقدم في توصيل الغذاء والماء والدواء الضرورى إلى غزة".
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 

كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعرب عن استعداد بلاده لإرسال المزيد من المساعدات إلى المنطقة، وقال:"نأمل في إحراز المزيد من التقدم في توصيل الغذاء والماء والدواء الضروري... والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ذلك جاء خلال لقاء سوناك مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج في مستهل جولة رئيس الوزراء البريطاني بالمنطقة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجتمع سوناك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم قبل أن يسافر إلى عدد من العواصم الإقليمية الأخرى في محاولة دبلوماسية لمنع تصاعد القتال.

 







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