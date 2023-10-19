رئيس وزراء بريطانيا: سعداء بقرار السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ذلك جاء خلال لقاء سوناك مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج في مستهل جولة رئيس الوزراء البريطاني بالمنطقة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجتمع سوناك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم قبل أن يسافر إلى عدد من العواصم الإقليمية الأخرى في محاولة دبلوماسية لمنع تصاعد القتال.