اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء بريطانيا: سعداء بقرار السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 02:08 م
رئيس وزراء بريطانيا: سعداء بقرار السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة رئيس الوزراء البريطانى ريتشى سوناك
وكالات

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قال رئيس الوزراء البريطانى ريتشى سوناك خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإسرائيلي، سعداء بقرار السماح إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
 
وكان قد عرب رئيس الوزراء البريطاني، عن استعداد بلاده لإرسال المزيد من المساعدات إلى المنطقة، وقال:"نأمل في إحراز المزيد من التقدم في توصيل الغذاء والماء والدواء الضروري... والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ذلك جاء خلال لقاء سوناك مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج في مستهل جولة رئيس الوزراء البريطاني بالمنطقة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجتمع سوناك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم قبل أن يسافر إلى عدد من العواصم الإقليمية الأخرى في محاولة دبلوماسية لمنع تصاعد القتال.

 







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