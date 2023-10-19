وأثناء وجودها في بروكسل، ستعقد وكيل الوزارة اجتماعات في مقر حلف شمال الأطلسي، وستشارك في قيادة لجنة مراقبة الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار التابعة لحلف شمال الأطلسي، وستجتمع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي- بحسب بيان على موقع ووزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني.