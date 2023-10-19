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حسام المندوة يثبت أمام القضاء الإداري ترك الخصومة في حكم استبعادة من انتخابات الزمالك

الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:36 م
حسام المندوة يثبت أمام القضاء الإداري ترك الخصومة في حكم استبعادة من انتخابات الزمالك نادي الزمالك
كتب – أحمد عبد الهادى

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قضت محكمة القضاء الاداري، بإثبات ترك الخصومة فى الاشكالين وألزمت حسام الدين المندوة،  مرشح امانة صندق نادى الزمالك، بدفع المصروفات، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاده من الكشوف الانتخابية بانتخابات نادى الزمالك.
 
كانت قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يوم الأربعاء، إحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20/10/2023، فى الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
 
حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.
 
وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.
 
 






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