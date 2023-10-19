اليوم السابع
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حسام المندوة يتقدم باستشكالين لوقف تنفيذ حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:45 م
حسام المندوة يتقدم باستشكالين لوقف تنفيذ حكم استبعاده من انتخابات الزمالك حسام المندوة
كتب – أحمد عبد الهادى

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أقام حسام الدين المندوة، مرشح امانة صندق نادى الزمالك، منذ قليل، استشكالين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعادة من الكشوف الانتخابية بانتخابات نادى الزمالك على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات المقرر عقدها غدا الجمعة 20 أكتوبر.
 
كانت قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس، الأربعاء، بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20/10/2023، فى الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانوني فيها.
 
حمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.
 
وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.
 
 






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