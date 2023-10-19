اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

جيش الاحتلال يطلق قذيفة دون سابق إنذار تجاه منزل بمخيم نور شمس في طولكرم

الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:37 م
جيش الاحتلال يطلق قذيفة دون سابق إنذار تجاه منزل بمخيم نور شمس في طولكرم غزة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن جيش الاحتلال يطلق قذيفة دون سابق إنذار تجاه منزل بمخيم نور شمس في طولكرم.

وفى وقت سابق وجه السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على المواقف التي وصفها بالصلبة الرائعة، إلى تأتى فى جانب الشعب والقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيريه وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأضاف، خلال مداخلة في تغطية مباشر على قناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم: "أثمن ما عبر عنه الرئيس السيسي من رفض كل مخططات التوطين والتهجير وإفراغ الأرض من سكانها وشعبها"، مشيرا إلى أن القانون الدولي يحظر على المحتل أن ينقل سكانها من مدينة إلى أخرى، وإسرائيل لا تريد فقط نقل السكان من مدينة إلى أخرى، ولكنها تريد توزيعهم على دول أخرى.







جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

ضرب مستشفي المعمداني

اسرائيل تقصف مستشفى المعمدان

المعمداني

مجزرة غزة

المسجد الأقصى

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس

قصف غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قتل الأبرياء في عزة

قتل أطفال فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة