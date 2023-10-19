جامعة بنها تعلن الحداد وتنكس الأعلام تضامنا مع شهداء غزة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إعلان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح ضحايا جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكشفت الجامعة، في بيان لها، أنه يأتي ذلك استكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة بنها لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتنفيذًا لقرار الرئيس السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء المحافظات، لمدة 3 أيام بدءا من أمس الأربعاء وحتى غد الجمعة.

وفي وقت سابق أعلنت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها، المشاركة في فعاليات أسبوع التبرع بالدم بكليات الجامعة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.