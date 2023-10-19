تواصل تدفق المساعدات لأهالى غزة على مدينة العريش

العريش - محمد حسين

واصل الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، استقبال شحنات إغاثة للشعب الفلسطينى قادمة من محافظات مصر برا على شاحنات، بالتزامن مع هبوط طائرات بمطار العريش تحمل مواد إغاثة من دول العالم.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، انه وصلت شاحنات جديدة تحمل أدوية و اغذية جافة، ومستلزمات طبية.

وأضاف أنه واصل شباب الهلال الأحمر، تجهيز شحنات الإغاثة المنقولة جوا عبر مطار العريش والتى وصلت من الاردن، والامارات، وقطر، وتونس، وفنزويلا والبرازيل ، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمى واليونسيف.

وأكد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى تصريحات خاصة ان محافظة شمال سيناء تشهد تدفق المساعدات من مصر ومن دول العالم والتى يتم تخزينها فى مدينة العريش فى اماكن آمنة لحين إدخالها لقطاع ووجه محافظ شمال سيناء الشكر لأهالى شمال سيناء على دورهم فى المساعدة فى نقل المساعدات لافتا انه فور الاعلان عن وصول احتياجات ومساعدات لغزة عن طريق مدينة العريش والحاجة لوجود مخازن تسابق الأهالى وتبرعوا بالأماكن.

وأكد محافظ شمال سيناء ان جميع شحنات المساعدات التى وصلت تم تخزينها فى اماكن امنة ويتم التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الاجراءات القانونية وصدور قرار ان تكون خالصة الإجراءات الجمركية.

وقال إن شباب شمال سيناء بدورهم يبذلون جهد متواصل فى نقل الشحنات وتفريغها وتخرينها وقتل بينهم من يواصل ليومين متتالين وهم يعملون، مشيرا ان المحافظة تدير خلية عمل لإدارة كل مايخص تداعيات الاحداث بغزة وانعكاسها على محافظة شمال سيناء .