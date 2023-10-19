اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:24 م
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تنكيس الأعلام ودقيقة حداد فى مدارس بورسعيد حداداً على أرواح شهداء غزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:10 م
تنكيس الأعلام ودقيقة حداد فى مدارس بورسعيد حداداً على أرواح شهداء غزة جانب من الوقفة
بورسعيد - محمد عزام

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نكست مدارس محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، الأعلام حداداً علب أرواح شهداء قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي من ما يقرب من 10 أيام.
 
جاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتوجيهات الدكتورة هالة عيد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.
 
ووقفت مدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، في طابور الصباح، دقيقة حداد علي أرواح الأبرياء من أهالي فلسطين، وتنكيس الأعلام.
 
الإعلام المصرية
الإعلام المصرية

الوقوف دقيقه حداد
الوقوف دقيقه حداد

تنكيس الأعلام بالمدارس
تنكيس الأعلام بالمدارس

تنكيس الأعلام
تنكيس الأعلام

تنكيس علم مصر ببورسعيد
تنكيس علم مصر ببورسعيد

دقيقه حداد ببورسعيد
دقيقه حداد ببورسعيد

دقيقه حداد
دقيقه حداد

 







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غزة




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