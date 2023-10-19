تنكيس الأعلام ودقيقة حداد فى مدارس بورسعيد حداداً على أرواح شهداء غزة

نكست مدارس محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، الأعلام حداداً علب أرواح شهداء قطاع غزة ، جراء القصف الإسرائيلي من ما يقرب من 10 أيام.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتوجيهات الدكتورة هالة عيد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ووقفت مدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، في طابور الصباح، دقيقة حداد علي أرواح الأبرياء من أهالي فلسطين، وتنكيس الأعلام.