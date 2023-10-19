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تعرف على الدراجات النارية الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2023

الخميس، 19 أكتوبر 2023 03:00 ص
تعرف على الدراجات النارية الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2023 للدرجات النارية ـ أرشيفية
كتبت ـ أمانى سمير

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ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن إجمالي أعداد الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال سبتمبر 2023 سجلت نحو  13140 دراجة متنوعة، جاء من بينها حوالى 1172موديل 2020 .

بالإضافة إلي 2401 دراجة موديل 2021، و5366 دراجة موديل 2022 و  3838 دراجه نارية موديل  2023 ، و363 دراجه نارية موديل 2024 .

يذكر أن هذه الأرقام تؤكد أن قطاع الدراجات النارية لم يتأثر بانخفاض مقارنة بعدد المركبات عن الشهر السابق بل هناك زيادة عن شهر أغسطس حيث كانت الأرقام الإجمالية حوالى 13080.







ترخيص السيارات

تامين السيارات

أماني سمير



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