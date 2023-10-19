اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 03:59 م
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تراجع أسعار النفط وسط خطط أمريكية لتخفيف العقوبات على فنزويلا

الخميس، 19 أكتوبر 2023 02:42 م
تراجع أسعار النفط وسط خطط أمريكية لتخفيف العقوبات على فنزويلا ناقلات نفط - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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تراجعت أسعار النفط اليوم ومحت المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إثر عدم ورود مؤشرات على دعم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل، إلى جانب خطط الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميا.
 
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 74 سنتًا إلى 90.76 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 57 سنتًا إلى 87.75 دولار للبرميل. أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطًا تسليم ديسمبر فتراجعت 51 سنتًا إلى 86.76 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وقفزت أسعار النفط بنحو 2% في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميا بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.
 
ومن شأن تدفق النفط الفنزويلي أن يهدئ أسعار النفط العالمية في ظل الصراع بين إسرائيل وحماس والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج، إلا أنَّ فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.






النفط

نفط

خام برنت




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