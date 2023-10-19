تحرير 120 محضرا ورفع 61 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بحي العامرية

شن حى العامرية أول حملة مكبرة على المحلات التجارية، بمشاركة الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بشن حملات تموينية مكبرة ،للتأكد من توفر المواد الغذائية ومنع الاحتكار ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار، والتفتيش علي المنشآت والصيدليات بنطاق الحي.

وأشار حي العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة السيد موسي رئيس الحي، إلى أنه تم شن حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق بحي وسط، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية "صحة - هيئة الرقابة على الأدوية، قوى عاملة وتموين وطب بيطري وصرف صحي، والإدارات المعنية بالحي، نتج عنها تحرير عدد 120 محضر متنوع و 61 حالة إشغال طريق .

استهدفت الحملة شوارع الجمهورية ومجمع مسعود والبردويل ومستشفى بدوى مساكن غرب النوبارية والطريق الصحراوى، حيث تم التفتيش على عدد من المحال العامة وعدد 5صيدليات ،وقام مندوبي الجهات المشاركة في الحملة بإعمال شئونهم تجاه المخالفات التي تم رصدها ،وتحرير عدد 120 محضر مخالفة متنوع، والتحفظ على عدد 61 حالة إشغالات متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في اختصاصه .