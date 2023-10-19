اليوم سماع المرافعة فى محاكمة المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بكرداسة

كتب أحمد إسماعيل

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس لمرافعة الدفاع فى محاكمة المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما، بمنطقة كرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 433 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهم "أ . م"، 20 سنة، أنه في يوم 31 ديسمبر عام 2022، قتل المجني عليه "ع . ج" عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف مالي سابق بينهما بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه عقب مماطلة المجني عليه في سداد الدين المستحق عليه لدي المتهم.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أصطحب المجني عليه إلى مكان خالي من المارة وما أن ظفر به حتى ألتقط "حجرا" وكال له بها عدة ضربات استقرت برأسه، قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته التي أودت إلى وفاته، وسرق المنقولات والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه.