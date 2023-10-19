اليوم.. رئيس حى شرق الإسكندرية يعقد لقاء جماهيريا لتلقى شكاوى المواطنين

أعلن اللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق الإسكندرية، أنه تقرر عقد اللقاء الأسبوعى الجماهيري للمواطنين هذا الأسبوع، اليوم الخميس.

يأتى ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريه بإنشاء حلقه وصل مباشرة بالجمهور وقيادات الأحياء، لتقديم أفضل خدمة للمواطن السكندرى.

يذكر أن اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى منتزه أول، قد كلف أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى بعقد اللقاء الجماهيرى حيث نظمت إدارة خدمة المواطنين اللقاء وتم استقبال نحو 13 مواطنا وتم بحث شكواهم مع مندوبى الإدارات المختصة على النحو التالى 5 شكاوى إدارة هندسية 3 شكاوى إدارة أشغال الطريق وشكوى حفر وشكوى كهرباء وشكوى شئون البيئة ورخص محلات وشكوى تصالح.