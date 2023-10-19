المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح تركيب أسانسير.. اعرف التفاصيل

تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء محافظات الجمهورية، في إطار ما تتيحه للمواطنين يومياً من خدمات حكومية، خدمة استخراج تصريح تركيب أسانسير، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:
1- تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.
2- نوتة حسابية تتضمن حسابات دلائل الحركة وحساب معامل آمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البشر.
3- عقد تركيب المصعد من شركات المصاعد المتخصصة معتمداً من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة (ساري).
4- صورة قرار اتحاد شاغلين.
5- رسم هندسي للدور الأرضي والمتكرر لموقع المصعد.
6- صورة بطاقة الرقم القومي.
7- مستند سداد رسوم إدارة التحسين من المحافظة.
8- ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختبارات الطراز للمكونات في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.
9- مقايسة تتضمن الأعمال.
10- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (سارية).
11- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.
12- الرسم الميكانيكي للمصعد متضمن بيانات مقاسات البئر.
13- استمارة تكاليف بتوقيع وختم المهندس.
14- صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار.
15- شهادة صلاحية معتمدة من مهندس شركة المصاعد المنفذ يفيد أن جميع مكونات المصعد تم تصميمها وتعمل طبقاً للكود المصري للمصاعد وتتحمل الشركة مسئولية تركيب وتشغيل المصاعد.
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