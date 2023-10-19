الكويت أمام الأمم المتحدة: استهداف مستشفى المعمدانى "خرقا جليا" لمبادئ القانون الدولى

وقال ممثل الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد الديكان -أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) تحت بند (تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، إن العالم شهد "قصفا وحشيا" على المستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أودى بأرواح المئات من الشهداء وسقوط مئات أخرى من الجرحى ، مجددا إدانة الكويت "بكل شدة لهذا التصعيد الخطير".

وأضاف أن هذه التطورات تفرض على المجتمع الدولي "التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية" ، مشيرا إلى أن ما حدث للأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يقره دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية وليس مقبولا من أي دولة مهما بلغت وأيا كانت".