اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السفير الروسى لدى استراليا ينفى مزاعم التدخل فى الاستفتاء الدستورى

الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:20 ص
السفير الروسى لدى استراليا ينفى مزاعم التدخل فى الاستفتاء الدستورى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز
أ ش أ

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وصف السفير الروسي لدى أستراليا أليكسي بافلوفسكي محاولات وسائل إعلام رئيسية في أستراليا اتهام روسيا بالتدخل في الاستفتاء الدستوري بشأن تمثيل السكان الأصليين في البلاد بالهراء.

وذكر بافلوفسكي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أنه قد حاولت بعض وسائل الإعلام الرئيسية تفسير عدم استجابة الناخبين للحملة الصاخبة التي نظمتها السلطات باعتبارها (مكائد موسكو)، لكن السياسيين كانوا أذكى من أن يصدقوا مثل هذا الهراء .

وأضاف السفير أنه بالنسبة للاستفتاء، فإن مبادرة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لإحراج هيئة استشارية معينة معنية بشؤون السكان الأصليين في الدستور لم تتسبب في جدال شرس في المجتمع فحسب، بل تسببت في انقسام صريح.

وليس من المستغرب أن المأساة التاريخية التي حدثت في أستراليا، الناجمة عن الاستعمار، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، ولا يتوجد وصفات بسيطة للتغلب عليها.

يشار إلى أنه تم إجراء استفتاء، 14 أكتوبر الماضي، حول قضية ما إذا كان الأستراليون يوافقون على تكريس "حق التصويت" للسكان الأصليين في الدستور من خلال إنشاء هيئة استشارية في البرلمان بشأن مشكلاتهم، حيث صوت المشاركون ضد هذه الفكرة.

 







روسيا

استراليا

استفتاء

موسكو




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