اليوم السابع
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الحكومة التشيكية تنجو من تصويت برلماني بحجب الثقة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:55 ص
الحكومة التشيكية تنجو من تصويت برلماني بحجب الثقة بيتر بافيل رئيس التشيك
كتبت: هناء أبو العز

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نجت الحكومة الائتلافية التشيكية، من تصويت برلماني بحجب الثقة اليوم الخميس، بسبب مزاعم المعارضة بأنها تسيء إدارة الاقتصاد والهجرة.

وصوت 85 نائبًا معارضًا فقط في مجلس النواب المؤلف من 200 مقعد لصالح إقالة الحكومة المكونة من خمسة أحزاب بقيادة رئيس الوزراء المحافظ بيتر فيالا.

وأجري التصويت في وقت مبكر اليوم ، بعد مناقشة بدأت أمس الأول الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

واتهم حزب أنو الوسطي المعارض الرئيسي بقيادة رئيس الوزراء السابق والملياردير أندريه بابيش، الحكومة التشيكية بالفشل في التعامل مع التضخم المرتفع الناجم عن أسعار الطاقة وموجة جديدة من الهجرة، من بين قضايا أخرى. وقد انخفض معدل التضخم هذا العام من 17.5% في يناير إلى 6.9% في سبتمبر.

كما اتهم بابيش الحكومة بالاهتمام بأوكرانيا أكثر من جمهورية التشيك، إذ كانت الدولة من أشد المؤيدين لأوكرانيا في حربها ضد الهجوم العسكري الروسي، واستقبلت أكثر من 350 ألف شخص فروا من الحرب، فيما  رفضت الحكومة التشيكية هذه الاتهامات.

 







التشيك

حجب الثقة

تصويت برلمانى




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