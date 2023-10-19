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البيت الأبيض: الرئيسان السيسي وبايدن اتفقا على ضرورة منع التصعيد بالشرق الأوسط

الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:02 ص
البيت الأبيض: الرئيسان السيسي وبايدن اتفقا على ضرورة منع التصعيد بالشرق الأوسط الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب أحمد جمعة

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أكد البيت الأبيض في بيان له، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحدث اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة التنسيق المستمر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة وآليات ضمان توزيع المساعدات لصالح السكان المدنيين.

 

واتفق الزعيمان على العمل معًا بشكل وثيق لتشجيع الاستجابة الدولية العاجلة والقوية للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة، وعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع تصعيد الصراع، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ودائم في المنطقة. وأكد الزعيمان مجددًا التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر.

 

 







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