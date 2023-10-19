اعترافات لصوص الدراجات النارية بالغربية: نفذنا 7 جرائم سرقة بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية، أمام النيابة العامة بالغربية، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين فى محافظة الغربية.

واقر المتهمين خلال التحقيقات، بارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وقطع الضفيرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع بدائرة قسمي شرطة أول وثان طنطا، وأرشدوا عن المسروقات، عبارة عن 4 دراجات نارية، 2 ترو سيكل، سكوتر.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.