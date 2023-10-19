اتحاد المستثمرين يعلن تفويض الرئيس السيسي فى حماية أمن مصر القومى

كتب هانى الحوتى

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ، دعمه وتأييده الكاملين للرئيس عبد الفتاح السيسي، في أية قرارات يتخذها لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الخارجية، واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي على تنفيذ تعهداته، واحترام المواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية، التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول، وهو الحق في الحياة، كذلك عدم تهجير أهل غزة، وتركهم لأرضهم وديارهم إلى أي مكان آخر.

كما أعلن اتحاد المستثمرين، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة داخليًا وخارجيًا؛ لحفظ استقرار أمننا القومي، وسلامة أراضينا، وحماية أرض سيناء المباركة، وعدم تحويلها لمسرح حرب، وأكد الاتحاد ثقته التامة في القيادة السياسية الرشيدة التي تستهدف دومًا خير مصر والعروبة، وأمنهما وأمانهما.