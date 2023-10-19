إيقاف أعمال بناء مخالف فى حى المنتزه ثان بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه ثان بالاسكندرية برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف من المهد، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي ، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي ، وحدة التدخل السريع بالحى و مهندسى وممثلي الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، بشن حملة لإزالة أعمال بناء مخالف ،ووجود شدة خشبية ، و بناء جدران مخالفة ، بسقف الدور الثامن ، في أحد العقارات بشارع 10 اسكوت ،وعلي الفور تم إيقاف الأعمال،وهدم الجدران المخالفة،والتحفظ على 54 لوح خشبي و خشب نجارة و برويطة،وجاري اتخاذ اللازم نحو الأعمال المخالفة ، للتصدي لأي مخالفات .



إيقاف أعمال بناء مخالف في حي المنتزة بالاسكندرية



إيقاف أعمال بناء مخالف في حي المنتزة ثان بالاسكندرية







