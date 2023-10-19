اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا قوات أمريكية فى سوريا

الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:16 م
إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا قوات أمريكية فى سوريا صاروخ
أ ش أ

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أعلن مسئولون أمريكيون إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا قوات أمريكية فى سوريا، ما أسفر عن بعض الإصابات الطفيفة.

وأضاف المسؤولون -فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس- أن الهجوم وقع أمس الأربعاء على القوات الأمريكية فى قاعدة التنف بالقرب من حدود سوريا مع العراق والأردن.


ولم يحمل المسؤولون أى جهة المسؤولية عن الهجوم.


وتعرضت القوات الأمريكية فى العراق فى وقت سابق أمس لهجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما فى إصابات طفيفة لعدد صغير من الجنود، على الرغم من تمكن القوات من اعتراض طائرة مسيرة مسلحة







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