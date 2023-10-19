إزالة فورية لحالتيِّ تعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية بالإسماعيلية

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة، اليوم الخميس، بفك شدة خشبية لأعمدة خرسانية، على أرض زراعية، على مساحة 100متر بعزبة زهير صبري.

كما تم تنفيذ إزالة فورية لمبنى مقام بالطوب الأبيض، على أرض زراعية، على مساحة 60 متر بعزبة الشيخة سلمى.

وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.