اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة فورية لحالتيِّ تعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية بالإسماعيلية

الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:05 م
إزالة فورية لحالتيِّ تعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية بالإسماعيلية جانب من الإزالات
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء. 
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة، اليوم الخميس، بفك شدة خشبية لأعمدة خرسانية، على أرض زراعية، على مساحة 100متر بعزبة زهير صبري.
 
كما تم تنفيذ إزالة فورية لمبنى مقام بالطوب الأبيض، على أرض زراعية، على مساحة 60 متر بعزبة الشيخة سلمى. 
 
وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

 







الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

إزالة فورية

محافظ الاسماعيلية

التعدى على أملاك الدولة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة