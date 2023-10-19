أنقذوا أطفال غزة.. كيف يؤثر نقص الغذاء سلبا على أعضاء الجسم؟

مع استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة والذى يواصل قصفا عنيفا موقعا آلاف الشهداء والجرحى، ومنع دخول المساعدات الغذائية والأدوية، تزداد معاناة أطفال وأهل غزة من نقص حاد في الغذاء والماء والأدوية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على قدرة تحمل الجسم للبقاء دون طعام، وما يترتب عليه من أضرار وفقا لتصريح خاص للدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية في كلية قصر العيني.
أكدت استشاري التغذية العلاجية، أن كل شخص لديه قدرة تحمل محددة تساعده على البقاء دون طعام أو شراب، ويتم تحديدها وفقا للحالة الصحية الخاصة للشخص، فبينما يتحمل البعض مدة تصل إلى 10 أيام، لا يتحمل آخرون يومين.
وأكدت استشاري التغذية، أن السوائل تعد أهم من الغذاء بالنسبة لجسم الإنسان، فلا يستطيع الجسم التخلي عن السوائل، ولكن ممكن الاستغناء عن الطعام لفترة، بسبب وجود مخزون للطعام داخل الجسم.
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