أعراض مرض البهاق.. منها بقع بيضاء متغيرة اللون بالجلد

كتبت فاطمة ياسر

تغير في لون الجلد في بعض أماكن الجسم يعد حالة تسبب القلق لدى المصاب، في العديد من الأحيان يكون هذا الشخص مريض بمرض الخلل المناعي البهاق. ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline” سنتعرف على حقيقة المرض وأيضا الأعراض وطرق العلاج.

مرض البهاق اسباب الاصابة بالبهاق يصاب البعض بمرض البهاق نتيجة لتعرض الخلايا الصباغية الموجودة في الجلد والتي تصنع الصبغات للهجوم والتدمير، وهذا يجعل الجلد يبدو أبيض بدون أي لون.في حين أن السبب الدقيق للبهاق غير معروف، إلا أن هناك علاقة قوية بين الجينات والتاريخ العائلي. مرض البهاق يعد من الأمراض الخاصة بامراض الخلل المناعي، الذي يصاب بها البعض وتتسبب في حدوث تغير لون الجلد في بعض أماكن الجسم، ويعد البهاق حالة جلدية يفقد فيها الجلد صبغته، و يتسبب مرض المناعة الذاتية في ظهور الجلد على شكل بقع بيضاء عادة على اليدين والساعدين والقدمين والوجه، وعادة ما تكبر البقع البيضاء بمرور الوقت.يصاب البعض بمرض البهاق نتيجة لتعرض الخلايا الصباغية الموجودة في الجلد والتي تصنع الصبغات للهجوم والتدمير، وهذا يجعل الجلد يبدو أبيض بدون أي لون.في حين أن السبب الدقيق للبهاق غير معروف، إلا أن هناك علاقة قوية بين الجينات والتاريخ العائلي.

أعراض مرض البهاق يبدأ الشخص المصاب برؤية بقع بيضاء متغيرة اللون في مناطق صغيرة وتنمو في النهاية إذا لم تتم السيطرة عليها. ويكون في الأغلب ذات اللون الأبيض. علاج مرض البهاق يعتمد اختيار العلاج الصحيح على عمر الشخص ومدى سرعة تقدم المرض وكيف يؤثر على حياتك.

و هناك العديد من الأدوية والعلاج بالضوء الذي يمكنه استعادة لون الجلد.

وثبت أن العلاج بالضوء بالأشعة فوق البنفسجية ضيقة النطاق يوقف أو يبطئ تطور البهاق.