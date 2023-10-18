اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"FDA" توافق على علاج جديد لتسكين الألم بعد العمليات الجراحية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:00 م
"FDA" توافق على علاج جديد لتسكين الألم بعد العمليات الجراحية العمليات الجراحية
كتبت إيناس البنا

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أعلنت هيئة الدواء والأغذية الأمريكية موافقتها على عقار جديد لعلاج آلام ما بعد العمليات الجراحية، ويتوقع أن يتم إطلاق العلاج غير الأفيوني في الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل.

ووفقا لوكالة " reuters " فقد تمت الموافقة على الدواء القابل للحقن، كدواء ما بعد الجراحة في المستشفيات أو عندما لا يستطيع المرضى تناول الدواء عن طريق الفم.

يساعد الدواء وهو مزيج من الباراسيتامول مع محلول مضادات الالتهاب، على تقليل الألم والالتهابات دون التعرض لخطر إدمان المواد الأفيونية الذي يؤدى إلى الوفاة على المدى الطويل.

واستند قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى بيانات من دراسة حديثة أظهرت أن الدواء أكثر فعالية في تخفيف الألم من الباراسيتامول الوريدي شائع الاستخدام.

وقال ستيجن فان رومباي، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع رويترز، إن عقار الشركة القابل للحقن يتفوق بشكل كبير على أشكال أخرى من مسكنات الألم.

من المحتمل أن يكون العقار الجديد والذي نجح مؤخرًا في تجارب سريرية، خيارًا آخر للعلاج غير الأفيوني بعد العملية الجراحية

fda توافق على عقار للألم بعد الحجراحة
fda توافق على عقار للألم بعد الجراحة

 







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مضاد التهاب

تخفيف الألم

الباراسيتامول




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