‫الزراعة تضبط 300 شيكارة أسمدة مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات للتفتيش على أسواق بيع وتداول الأسمدة الزراعية وضبطت 300 شيكارة من الأسمدة المدعمة والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية داخل مخزن بدائرة مركز أشمون و120 شيكارة أسمدة ومخصبات زراعية بدون فواتير شراء وترخيص.

ويعد استخدام الأسمدة الكيماوية والبيولوجية والمبيدات الحشرية بمثابة الداعم الأساسي لأي اقتصاد زراعى ومع ذلك، هناك عواقب غير مقصودة لاستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية بكثافة حيث تتأثر البيئة والتوازن البيئي سلبًا باستخدامها حيث تعمل الأسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية على مكافحة بعض التأثيرات البيئية غير المرغوب فيها للأسمدة الكيماوية/المبيدات الحشرية؛ على الرغم من بعض العيوب المرتبطة باستخدامها، و التطورات الأخيرة في تكنولوجيا النانو تبشر بالخير نحو الزراعة المستدامة.

يذكر أن الوزارة تقوم من خلال الأجهزة المختصة بتشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة ، وتبقي الحاجه الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة.