اليوم السابع
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وقفة لطلاب هندسة شبين الكوم تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتأييدا لموقف الرئيس السيسى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:22 م
وقفة لطلاب هندسة شبين الكوم تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتأييدا لموقف الرئيس السيسى وقفه لطلاب هندسة شبين الكوم بالمنوفية تضامنا مع الشعب الفلسطيني
المنوفية - محمد فتحى

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نظم طلاب كلية الهندسة بمدينة شبين الكوم جامعة المنوفية ، وقفة تضامنية وذلك  تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 
وكانت طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية، قد نظموا قبل قليل وقفة تضامنيه مع الأشقاء من الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.
 
 
 
 
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