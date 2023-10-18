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وقفة احتجاجية لشباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى المعتصمين أمام معبر رفح.. فيديو وصور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:57 م
وقفة احتجاجية لشباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى المعتصمين أمام معبر رفح.. فيديو وصور وقفة احتجاجية لشباب التحالف الوطنى المعتصمون أمام معبر رفح
رفح - محمد حسين

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نظم شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، المعتصمون أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصرى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية، وتفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

واستهل شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الاعتصام بهتاف "مرابطون حتى الإغاثة"، أعقبه افتراش الشباب الأرض امام بوابة المعبر مطالبين بدخول مواد الإغاثة لقطاع غزة.

وأدى شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، صلاة الظهر والعصر جمع تقصير وصلاة الغائب على أرواح شهداء غزة.

وكان التحالف الوطنى طالب بجميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة فورًا، تلبية لنداءات الاستغاثة التى أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين فى غزة، مؤكدا دخوله فى اعتصام مفتوح أمام معبر رفح حتى يتم فتح المعبر لدخول المساعدات بشكلٍ فورى وعاجل.

وأدان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بقصفها مستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة، والذى أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومصابين.

وعبر التحالف الوطنى عن استنكاره لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلى هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية وإصراره على اتباع سياسات العقاب الجماعى الغاشمة.

 

أداء الصلاة على هامش الاعتصام
أداء الصلاة على هامش الاعتصام

أداء الصلاة
أداء الصلاة

اعتصام شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى
اعتصام شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى

وقفة احتجاجية لشباب التحالف الوطنى المعتصمون أمام معبر رفح تضامنا مع الشعب الفلسطينى
وقفة احتجاجية لشباب التحالف الوطنى المعتصمون أمام معبر رفح تضامنا مع الشعب الفلسطينى

وقفة احتجاجية لشباب التحالف الوطنى المعتصمون أمام معبر رفح تضامنا مع الشعب الفلسطينى
وقفة احتجاجية لشباب التحالف الوطنى المعتصمون أمام معبر رفح تضامنا مع الشعب الفلسطينى
 






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