اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:38 م
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وقفة احتجاجية لأهالى الغردقة تضامنا مع أهالى فلسطين.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:37 م
وقفة احتجاجية لأهالى الغردقة تضامنا مع أهالى فلسطين.. صور جانب من الوقفات التضامنية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظم المئات من أهالى مدينة الغردقة والعاملين فيها وقفة احتجاجية تضامنا مع فلسطين وأهالي غزة والتنديد بقذف الاحتلال الإسرائيلى واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام.
 
وهتفت جماهير البحر الأحمر بميدان الدهار بهتافات منددة لما يحدث فى غزة "بالروح والدم نفديكى يا فلسطين.. القدس عربية.. وفلسطين عربية"، كما شملت الهتافات تأيد لتصريحات الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية.
 
من جانبها اغلقت مرور البحر الاحمر الطرق المؤدية لميدان الدهار محل الوقفة الاحتجاجية لاهالي مدينة الغردقة، وأتاح الفرصة للمشاركين فى الوقفة للتعبير عن وقفتهم بجانب القضية الفلسطينية.
 
وقفات أهالى مدينة الغردقة (1)
وقفات أهالى مدينة الغردقة (1)

 

وقفات أهالى مدينة الغردقة (2)
وقفات أهالى مدينة الغردقة (2)

 

 

وقفات أهالى مدينة الغردقة (3)
وقفات أهالى مدينة الغردقة (3)

 

 

وقفات أهالى مدينة الغردقة (4)
وقفات أهالى مدينة الغردقة (4)

 

 

وقفات أهالى مدينة الغردقة (5)
وقفات أهالى مدينة الغردقة (5)

 

وقفات أهالى مدينة الغردقة (6)
وقفات أهالى مدينة الغردقة (6)






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