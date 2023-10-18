وصول مساعدات إنسانية من اليونيسيف لمطار العريش استعدادًا لإيصالها لقطاع غزة

العريش - محمد حسين

استقبل مطار العريش بشمال سيناء شحنة مساعدات جديدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.

وأعلن الهلال الأحمر المصرى وصول المساعدات الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى مطار العريش استعدادًا وتسلمها الهلال الاحمر استعدادا لإيصالها لقطاع غزة.

وسبق اليوم وصول شحنة مساعدات من فنزويلا، كما استقبل مطار العريش مساعدات دولية من الأردن والامارات وقطر وتركيا وتونس والصحة العالمية واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي .