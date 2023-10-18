وكتب جيلاني عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعى "إكس" (تويتر سابقا): "دعونا نكون واضحين للغاية، أن الهجوم الشنيع على المستشفى المعمداني في غزة من جانب إسرائيل ليس عملا من أعمال الدفاع عن النفس".

وقال وزير الخارجية الباكستاني إن هذا العمل يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي استهدف الأطفال الأبرياء والنساء والأطباء والعاملين في المجال الطبي والمدنيين النازحين الذين يبحثون عن مأوى، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية.

