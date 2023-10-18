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وزير التعليم يوجه بوقوف طلاب المدارس دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين غدا

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:19 م
وزير التعليم يوجه بوقوف طلاب المدارس دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين غدا الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح غدا، الخميس، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
 
 






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