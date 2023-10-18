وكالات

أعلنت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد أكثر من 3300 شخص في قطاع غزة حتى الآن، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، أحمد جبريل إن الوضع الصحى فى غزة كارثى بسبب نفاد المواد الطبية والوقود .