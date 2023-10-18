وزارة الرى تعلن انتهاء حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر فى سيوة

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض موقف أعمال التطوير الجارية بواحة سيوة.

قال سويلم إن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين كل من وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وبالتنسيق التام مع أهالى الواحة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير من شأنها إستعادة الواحة لتوازنها البيئى، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة، وبدء إسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضى الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنه يتم حاليًا إتخاذ الخطوات اللازمة لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وذلك بربطها بشبكة الرصد عند بعد (التليمتري) إيمانًا بأهمية إستمرار المتابعة لما تم إنجازه من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف بدون التأثير سلبًا على الأراضى الزراعية.

وأوضح أنه تم الإنتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعى لعدد خمسة من المصارف المؤدية لبركة سيوة وهى مصارف أنطفير "3 مصارف" وسيوة الغربى وملول" ونقلها إلى منخفض عين الجنبى شرقى الواحة عن طريق إنشاء محطة رفع أنطفير والتى تم عمل التشغيل التجريبى لها بحضور دولة السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء فى شهر مايو من العام الجارى والتى ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

كما تم الانتهاء من حفر 12 بئر عميق لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملى النوبى للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفى المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحى بشكل جائر، كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد أربعة جسور حول بركة سيوه بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبًا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.

ومن المقرر أن تمتد أعمال التطوير الجارية بالواحة لتشمل إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهى الدين لمنحفض عين الجنبى أسوة بما تم ببركة سيوة بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة، وجارى التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

وجارى العمل فى تدعيم جسر بركة بهى الدين بأطوال تجاوز ال 5 كيلومتر من خلال تنفيذ حائط ساند بارتفاع متوسط 1.50 متر للتعامل مع أى ارتفاع فى منسوب سطح المياه بالبركة نتيجة أى نشاط متوقع فى حركة الرياح يتزامن مع التغيرات المناخية الراهنة، ولحين تنفيذ محطة الرفع المستهدفة لنقل جزء من مياه البركة لمنخفض عين الجنبي.