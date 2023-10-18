اليوم السابع
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وزارة التعليم تعلن عن بدء مسابقة المبدع لطلاب الابتدائى وابتكر للإعدادي

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:45 ص
وزارة التعليم تعلن عن بدء مسابقة المبدع لطلاب الابتدائى وابتكر للإعدادي وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء المسابقة الطلابية لعام الدراسي 2023/2024، مسابقة المبدع الصغير بالحلقة الابتدائية، مسابقة ابدع وابتكر بالحلقة الإعدادية، مسابقة نعم نستطيع  بالمرحلة الثانوية لجميع تلاميذ المدارس الحكومية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب للمديريات التعليمية، يقدم الطلاب من خلالها أعمالهم التي توضح إنجازات الدولة في كل المجالات كالتعليم والصحة والسكن وكافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، ويبرز اسهامات ودور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
وقالت وزارة التعليم، أننا نسعي في مشاركة الطلاب بقوة والتفاعل مع المسابقات ليعود عليهم وعلى المجتمع بالتقدم والازدهار، والتأكيد بالتنبيه على موجهي ومعلمي المادة بالإعلان عن مسابقات في كل مدرسة من مدارس في مكان واضح مثل لوحة إعلانات المدرسة معمل الكمبيوتر لكي يستطيع جميع الطلاب رؤبيتها للتقدم والاشتراك بها.
 
 






وزارة التربية والتعليم

مسابقة المبدع الصغير

مسابقة ابتكر لطلاب الحلقة الإعدادية



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