اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هولوكوست غزة.. ذبح الإنسانية فى مستشفى المعمدانى.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:27 م
هولوكوست غزة.. ذبح الإنسانية فى مستشفى المعمدانى.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، هولوكوست غزة.. ذبح الإنسانية فى مستشفى المعمدانى.. الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتز: فلسطين قضية القضايا ونرفض التصفية والتهجير.. ندين كل الأعمال العسكرية واستهداف المدنيين.. وملايين المصريين مستعدون للتظاهر.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

ـ هولوكوست غزة.. ذبح الإنسانية فى مستشفى المعمدانى

ـ الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتز: فلسطين قضية القضايا ونرفض التصفية والتهجير.. ندين كل الأعمال العسكرية واستهداف المدنيين.. وملايين المصريين مستعدون للتظاهر


ـ استمرار الاعتداءات له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة.. تضامن وتفويض.. مظاهرات بالمحافظات والجامعات دعما لغزة والقيادة السياسية.. الملايين ينددون بالعدوان الإسرائيلى ويدعمون الرئيس فى اتخاذ كل الإجراءات لحماية الأراضى المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية

ـ أحزاب مصر تدعم الرئيس السيسى وتدعو لوقف كل أشكال التطبيع العربى مع إسرائيل

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هولوكوست غزة

المستشار الألمانى

الرئيس السيسى

فلسطين

مستشفى المعمدانى




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