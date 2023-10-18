نقيب المعلمين: نقف خلف الرئيس السيسي فى رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر

كتبت آية دعبس

أشاد خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالإجراءات والقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لضمان أمن مصر وسيناء بالتحديد، ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر وجهوده الكبيرة التى يشيد بها العالم لوقف التصعيد فى غزة، وضرورة عبور الإغاثات العاجلة لأهل غزة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أعلن أن الإجلاء القسرى إلى سيناء يعد طمسًا للقضية الفلسطينية وهو الأمر الذى لن تقبله مصر"، مضيفا: نحن نقف خلف الرئيس السيسى فى كل القرارات التى يتخذها لحماية الأمن القومى المصرى.

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن جموع المعلمين مع مصر ولأجلها يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى ليستكمل مسيرة العطاء والإنجاز والبناء، فى ظل الاستقرار والأمان الذى تنعم به مصر فى عهد الرئيس السيسى، وقال الزناتي: " أننا اليوم أمام معركة تستلزم أعمال الفكر واستلهام الرشد فى توقيت أحوج ما نكون فيه إلى التدبر والنظر بالعين الثاقبة إلى المستقبل، وإلى المنطقة حولنا، لنقرر من يمكنه أن يقود سفينة هذا البلد فى هذا الوضع الشائك والتوقيت العصيب الذى تبرق فيه نيران الفتن والحروب من حولنا".

وأضاف الزناتى، أن جموع المعلمين يرون أن المرحلة الراهنة لا يتولاها إلا الرئيس السيسى الذى استطاع أن ينقذ الوطن من قبضة الإرهاب، بالتوازى مع البناء والتنمية والمشروعات التى شهدتها مصر فى ظل تولى حكم مصر.

جاء ذلك، خلال مؤتمر نظمته اليوم نقابة المهن التعليمية، بميت غمر فى محافظة الدقهلية، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، شارك فيه ألاف المعلمين، ضمن سلسلة مؤتمرات أطلقتها النقابة لتأييد الرئيس السيسى، وتعريف المعلمين بحقوقهم السياسية والدستورية وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب فى كلمته : " أننا لسنا بمعزل عن مجريات الأمور وأحداثها، وأن نقابة المعلمين سوف تعمل على توعية مجتمع المعلمين بالمشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى القادم وتنظيم مؤتمرات وندوات توعوية بأهمية المشاركة فى التصويت بالانتخابات وتحقيق حالة إيجابية من المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ماتنوى النقابة القيام به الفترة المقبلة عن طريق 53 نقابة فرعية و320 لجنة نقابية تعمل تحت مظلة النقابة العامة للمهن التعليمية.

وأعلن المعلمين المشاركين فى المؤتمر الحاشد الذى أقيم فى مقر النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر برئاسة عادل حاحة، تأييدهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، بحضور هيئة مكتب النقابة العامة المعلمين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بميت غمر، رؤساء وأعضاء اللجان النقابية ببندر ميت غمر، ومركز ميت غمر، وأجا، والسنبلاوين، وتمى الأمديد.

ووقف المشاركون دقيقة حدادا على أرواح الأبرياء الفلسطينيين، الذين استشهدوا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى، وما ترتب عليه من استشهاد المئات من الأبرياء والنساء والأطفال، مؤكدين أن استمرار الجرائم الإنسانية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والعقاب الجماعى للشعب الفلسطينى، يعد تحد سافر لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.