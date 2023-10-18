نقابة المهندسين تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بغزة وتطالب بتحقيق دولى

كتبت آية دعبس

أدانت نقابة المهندسين المصرية بأشد العبارات مجزرة الاحتلال الصهيوني، التي استهدفت المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما نجم عنه سقوط مئات الشهداء من الأبرياء العُزل والجرحى والنساء والأطفال الفلسطينيين.

وأكدت النقابة أن استهداف المستشفيات بالقصف وقتل الجرحى والمدنيين العزل يعتبر جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، وما تقوم به قوات الاحتلال من مجازر وحشية وجرائم مروعة يندى لها جبين الإنسانية هي حرب إبادة وتصفية واستهداف ممنهج للمدنيين العُزل، ما يُعدُّ انتهاكًا صريحًا وواضحًا للمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة المدنيين خلال الحرب، ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية التي تنتهك كل عهود ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

واستنكرت الصمت الدولي المُخزي على هذه المجازر الصهيونية، واتباع سياسة ازدواجية المعايير، ونُحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المُساندة لقوات الاحتلال، المسئولية لتواطئها على هذه الجرائم، ونطالب بالتدخل الفوري لوقف الإبادة التي تحدث في حق شعب أعزل.

وحثت الدول العربية على الاضطلاع بدورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين والتدخل بقوة للتصدي لهذه المجازر، والضغط بكل السبل لإتاحة آلية لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوات الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق المُحاصَر تحت نير القصف والإبادة الصهيونية.

وجددت نقابة المهندسين المصرية تحيتها لنضال الشعب الفلسطيني ودعمها لحقه الكامل والأصيل في مقاومة الاحتلال الصهيوني لنيل حقوقه المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولية، ونؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات المصريين، قيادةً وشعبًا.