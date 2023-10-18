نقابة العلميين تعلن دعمها المطلق لقرارات الرئيس حول تطورات الأوضاع فى غزة

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة المهن العلمية، دعمها المطلق والكامل لقرارات القيادة السياسية حول تطورات الأوضاع المؤسفة في قطاع غزة، وتستنكر النقابة الهجمات البربرية الإسرائيلية على المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف المستشفى الأهلي المعمداني ومراكز الإغاثة الإنسانية ومخالفتها لكافة الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

كما رفضت النقابة بشدة جميع الممارسات الإسرائيلية ضد الأشقاء الفلسطينين، وتؤكد جموع العلميين في مصر شبابا وشيوخًا تأييدها الكامل لموقف القيادة السياسية المصرية وتثمن وتدعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية الأمن القومى المصرى وفرض السيادة الوطنية على جميع الأراضي المصرية والتأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولتهم المستقلة.

وأكدت النقابة على الاستعداد الكامل لجموع العلميين في مصر وجموع الشعب المصري للوقوف خلف قيادتهم السياسية فيما تراه من قرارات لدعم الوطن والحفاظ على السيادة الوطنية.