اليوم السابع
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نقابة العاملين بالضرائب: 250 ألف عامل يؤيدون موقف الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:14 م
نقابة العاملين بالضرائب: 250 ألف عامل يؤيدون موقف الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك
كتبت آية دعبس

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أعرب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، عن تأييد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة، مؤكدا ضرورة إرسال المساعدات الموجودة فى معبر رفح باعتبار ذلك حق إنساني.
 
 
وأشاد رئيس قوى عاملة النواب بالرسائل القوي التي بعث بها الرئيس السيسي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس- مؤكدا على كلام الرئيس بخصوص خروج أكثر من 100 مليون مصري يدعمون الرئيس السيسي مستعدون للخروج للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة ، مشيرا إلى أنه لن تكون المرة الأولي التي يستجيب فيها الشعب المصري لنداء القيادة السياسية والرئيس السيسي، فقد سبق وقمنا بمنحه تفويضا لمحاربة الإرهاب ونحن مستعدين للنزول الآن من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي مع الحفاظ على القضية الفلسطينية.
 
 
وقال النائب عبد الفضيل: إن رسائل الرئيس كانت قوية وواضحة وجريئه جدا، ودلت على قوة الدولة المصرية، وتضمنت أن استمرار العمليات العسكرية الحالية، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، فى حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالى.
 
 
كما جاء تحذيرالرئيس السيسي، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة، لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر.
 
 
واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته، قائلا: نؤكد على دعمنا الكامل باسم 250 ألف عامل بقطاعات المالية والضرائب والجمارك، لكل الخطوات التي قام بها الرئيس السيسي من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الأمن القومي المصري بالتوازي مع الدفاع عن القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى في حقوقه التاريخية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 67.






نقابة المالية

عادل عبدالفضيل

فلسطين

غزة



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