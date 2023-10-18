اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة السكة الحديد تفوض الرئيس لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن وسلامة مصر

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:28 م
نقابة السكة الحديد تفوض الرئيس لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن وسلامة مصر عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الانفاق والشركات التابعة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكرى، بيانا اليوم، أكدت فيه الموافقة على كل القرارات التى يتخذها الرئيس السيسى وتفويضه لاتخاذ كل ما يراه مناسبا لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن وسلامة مصر.
 
وقال عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة، إن تصريحات الرئيس السيسى جاءت واضحة وصريحة وكاشفة لموقف مصر من القضية الفلسطينية، كما أشادت النقابة بقرار الرئيس من رفض مؤتمر الأردن كرد على انتهاكات قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني وضرب مستشفى المعمدانى بغزة، فضلا عن أنها رئاسل تحذيرية بشأن الحدود المصرية التي تُعد خطا أحمر، كذلك تحذيرات الرئيس بشأن الانتهاكات المستمرة من قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني وضرب المستشفيات وقتل الأطفال.
 
كما أشاد بتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من العمليات العسكرية المستمرة التي تسهدف تهجير الفلسطينين إلى مصر، وأن ذلك سيحول سيناء إلى قاعدة عسكرية ضد إسرائيل، وأن حديث الرئيس كان مؤشرا على اندلاع حرب بسبب المساس بالأراضى الفلسطينية.
 
WhatsApp Image 2023-10-18 at 3.26.16 PM
 






نقابة السكة الحديد

فلسطين

غزة

دعم فلسطين

الرئيس السيسي

صحراء النقب

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة