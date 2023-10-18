نقابة الأطباء: ننسق لتقديم الدعم الطبى اللازم للشعب الفلسطينى

كررت النقابة العامة لأطباء مصر، إدانتها وإستنكارها لجرائم الإحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، وإذ تمادت قوات الإحتلال فى خرق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتى جعلت المستشفيات المدنية وممتلكاتها وأفرادها تحت الحماية فى جميع الظروف، فإن نقابة أطباء مصر تؤكد أن جريمة القصف للمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة هى جريمة ضد الإنسانية ويجب محاكمة جميع المتورطين فيها، فقد أسفر الهجوم البشع على مستشفى المعمدانى بغزة عن استشهاد 600 من الأطقم الطبية إلى جانب مئات المرضى وأهاليهم.

وأكدت نقابة أطباء مصر، أن دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب، فإنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبى اللازم للشعب الفلسطينى، كون نقابة الأطباء جزء لا يتجزء من مصر التى تضع قضية فلسطين فى أولويات إهتمامتها.

وتقدمت نقابة أطباء مصر بالعزاء إلى أسر الشهداء الفلسطنين وتدعو الله بالشفاء للمصابين، فإنها تطالب المجتمع الدولى بممارسة كافة الضغوط لإجراء محاكمة دولية للمتورطين فى جرائم الحرب التى مارسها جيش الإحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى.