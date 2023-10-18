نصائح للأشقاء فى غزة بعد تعرض أجسامهم للمواد الحارقة نتيجة للقصف الوحشى

كتبت فاطمة ياسر

قصفت أمس مستشفي المعمداني بغزة، وترتب على ذلك سقوط أعداد كثيرة من الضحايا والشهداء، ووصف الجميع هذا الوضع بأنه مجزرة إنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني جراء قصف مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة المحتل.

ومن ضمن المضاعفات الصحية التي تعرض لها شعب فلسطين هي الحروق، التي يصاب بها الكثيرون نتيجة للقصف الذي تعرضوا له، ولذا يرصد اليوم السابع أبرز وأهم النصائح الطبية التي يجب القيام بها لعلاج الحروق الناتجة عن القصف، وذلك وفقا لتصريح خاص من الدكتور حسن الفكهاني استشاري الجلدية والتناسلية بكلية طب المنيا.

أكد الفكهاني، أن هناك نوعان للحروق وهي:

-الحروق الملتهبة:

وهذا النوع ناتج عن الماء الساخن، أو الزيت المغلي، ويمكن تخفيف الألم الناتج عنه عن طريق وضع الماء البارد أو الثلج علي أماكن الحروق.

-الحروق نتيجة للتعرض لمواد حارقة:

وهذا النوع من الحروق يكون ناتج عن التفجيرات، أي ما يعاني منه أهل غزة، وخاصة بعد قصف مستشفي المعمداني، وللتعبير الصحيح عنه هذا النوع ينتج تعرض الجلد أو الجسم لمواد حارقة.

وطريقة علاج الحروق الحارقة يعتمد علي المضادات الحيوية من الحبوب والكريمات، والشاش الذي يحتوي علي الفازلين لتقليل حدة الألم، والمواد المنشطة لتجديد خلايا الجلد ومنها الكريمات المسئولة عن ذلك، وكما يحتاج مرضي الحروق نتيجة التفجيرات أيضا إلي المسكنات .