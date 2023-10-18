ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال اليوم 9 سفن متنوعة، بينما غادر الميناء 10 سفن أخرى، كما تضمن البيان أيضا أنه قد وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11897 طن تشمل : 1597 طن جبس معبأ و 4073 طن رمل و 1945 طن ملح معبأ و 609 طن سماد معبأ و 1950 طن مولاس و 1723 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60656 طن تشمل : 7249 طن حديد و 3095 طن خردة و 1967 طن ابلاكاش و 27500 طن ذرة و 6600 طن سكر و 11495 طن قمح و 2750 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 480 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 442 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4750 حاوية مكافئة.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط، أنه قد بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52965 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 416691 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4626 شاحنة.